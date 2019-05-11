"تكنوبارك" تعرض تقنيات الواقع الافتراض والمعزز على طلبة جامعة بيرزيت

رام الله- وطن: نظمت الحديقة التكنولوجية الفلسطينية "تكنوبارك" بالتعاون مع دائرة علم وهندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت، يوماً تجريبياً خاصاً بتكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز، وذلك لمنح المشاركين فرصة التعرف عن طريق التجربة لهذه التقنيات من خلال تجربة تطبيقات ذات العلاقة بإشراف مختصين في هذه التكنولوجيا من الحديقة.

وقال مدير تكنوبارك راسم صوان أثناء اللقاء " تعتبر هذه فرصة رائعة للاطلاع على هذه التقنيات والتي تعتبر "تكنوبارك" رائدة فيها، وتسعى لتعزيزها في فلسطين". وأكد صوان أن هذه الفعالية هي إحدى الفعاليات "التي تسعى “تكنوبارك" لإقامتها في مختبرات الابداع في مبناها الخاص، والتي تشمل مختبرات الأبحاث، والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المالية والأجهزة التكنولوجية المرتبطة بالإنترنت.

من جهته قال عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة بيرزيت د. واصل غانم إن هذا اليوم أطلع الطلبة على آخر تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز التي أصبحت تلعب دورا محوريا في كافة المجالات كالصحة والتعليم والسياحة والأعمال وغيرها.

وشدد د. غانم على أهمية اطلاع الطلبة بكافة تخصصاتهم في كلية الهندسة والتكنولوجيا على هذه التقنيات وذلك لتشجيعهم على استهدافها في مشاريع تخرجهم حتى تكون لجامعة بيرزيت وفلسطين إسهامات في بناء هذه التطبيقات.

يذكر أن أحد مهام "تكنوبارك" تعريف طلبة وأساتذة الجامعات ورواد الأعمال وموظفي القطاع الخاص بالتكنولوجيا التي تستخدم في العالم بتسارع، وجمع هذه الاطراف تحت سقف واحد لحثها على عمل الأبحاث في مختبرات الابتكار في مجالات التعليم والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية وأقلمتها لاحتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات المستمرة والتي تقوم بها تكنوبارك لنشر المعرفة في هذه التكنولوجيا الحديثة وتعتبر الفعالية الأولى ضمن سلسلة فعاليات من نفس النوع والتي ستقام في مختلف الجامعات الفلسطينية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.