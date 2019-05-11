تشييع جثمان الشهيد عبد الله عبد العال شرقي رفح

غزة- وطن: شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الله جمعة عبد العال (24 عاما) شرقي رفح.

وكان الشهيد قد اصيب برصاص الاحتلال امس خلال الجمعة الــ 58 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق رفح.

وأصيب 30 مواطناً برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق امس الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المواطنين الذين وصلوا لمخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الـ 58 لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي تحمل عنوان "موحدون في مواجهة الصفقة".