بعد تعرض ثلاثة شبان لاعتداء في عارورة.. أهالي القرية لـوطن ما حدث يمثل "شريعة الغاب"

وطن: "شريعة الغاب" هكذا وصف أهالي قرية عارورة شمال غرب رام الله، الاعتداء الذي وقع على ثلاثة شبان من البلدة، الأربعاء الماضي، معتبرين أن ما حدث "نوعا من الانفلات الأمني" مطالبين بمحاسبة المعتدين.

وكان مواطن وأبنه وشقيقه، تعرضوا لاعتداء بالعصي وغاز الفلفل، فجر الأربعاء الماضي في عارورة، من قبل مجموعة من الأشخاص.

وفي تفاصيل الحادث، قال أكرم عبد الجابر أحد المعتدى عليهم إن مجموعة من الأشخاص اعتدوا على ابن شقيقه ممدوح (18 عاما)، حيث كان متوجها لحراثة أرضه الواقعة في عارورة عند الساعة الخامسة صباحا، حيث تفاجأ بأشخاص قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وقاموا بشتمه.

وتابع عبد الجابر أنه توجه بعد الحادث مع شقيقه وابنه الذي تعرض للاعتداء لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وفي طريقهم تفاجأوا مرة أخرى بشخصين أحدهما يقود دراجة نارية، والاخر يقود سيارة غير قانونية، وعندما ترجل عبد الجابر من السيارة لمعرفة اسباب الاعتداء وماذا يريدون، هربوا تاركين خلفهم الدراجة النارية.

وأضاف "تواصلت مع شرطة مركز عارورة فورا، والتي جاءت للمكان وصادرت الدراجة، وتابعنا طريقنا للمستشفى، وعند اول مدينة سلفيت باغتنا نحو 6 شبان وبدأوا بتكسير زجاج السيارة علينا، والاعتداء بالعصي ومواسير الحديد، وغاز الفلفل، كما هددوا سائق السيارة بمسدس كانوا يحملونه".

وأضاف "اصبت بكسور في كلتا يدي، كما أصيب شقيقي بكسر شديد أدى إلى تفتت عظم يده".

ونفى عبد الجابر أي معرفة سابقة بالاشخاص المعتدين أو وجود أي خلاف سابق معهم، قد تفسر اسباب الاعتداء.

وكانت الشرطة قد القت القبض على 6 أشخاص يشتبه بهم بالقيام بالاعتداء.

عضو بلدية عارورة خالد عاروري وصف ما حدث بشريعة الغاب قائلا "تفاجانا جدا بما حدث، وهو الاول من نوع في القرية".

وأضاف لوطن أن ما حدث جاء دون أي مشكلة سابقة، ويتم حاليا متابعة الموضوع مع الجهات المختصة، كما ان اهالي المعتدين يحاولون التواصل وحل المشكلة.

وطن تواصلت مع الشرطة لمعرف حيثيات الحادث، أكد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه فور ورود المشكلة تحركت الشرطة وألقت القبض على الاطراف، وتم إحالتهم للنيابة العامة.