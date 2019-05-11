الجهاد: نحذر الاحتلال من التلاعب في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار

وطن- وكالات: حذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش، الاحتلال من التلاعب في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية وأممية.

وقال البطش: "إن لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات المصرية لكسر الحصار، فلدينا مقاومة قادرة أن تجبره على تنفيذها، وتحمي شعبنا ومسيراته السلميّة"، مؤكدا استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها".

ودعا البطش الراعي المصري إلى متابعة تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، والضغط على الاحتلال لجهة تحقيق ما عليه من التزامات، بما في ذلك وقف إطلاق النار على المتظاهرين السلميّين بمسيرات العودة.

أما بشأن الجولة الأخيرة التي خاضتها المقاومة في قطاع غزة مع الاحتلال، قال: "إن معركة حماية حرائر العودة أرست معادلة جديدة، تتجاوز كل قواعد الاشتباك السابقة"، مشددًا على أن "المقاومة لم ولن تقبل أن يشنّ الاحتلال عدوانه على شعبنا بغزة وقتما وكيفما شاء".

وأضاف: "هذه المعادلة أكدّت بأن المقاومة الفلسطينية وعبر غرفة العمليات المشتركة وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس قادرة أن تفرض كلمتها بكل قوة، وهذا ما تجلى من خلال كثافة وقوة النار (بالجولة الأخيرة)، التي أدت لأن يسارع العدو لطلب وقف إطلاق النار والعودة للتفاهمات".

وكانت وسائل إعلام عبريّة نقلت مؤخرًا تحذيرات عن مسؤولين في دولة الاحتلال لحركتيّ الجهاد الإسلامي و حماس، عبر مصر، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، في حال استمرتا في تطوير قدراتهما الصاروخية؛ "لأن ذلك يمثل تغييراً حاداً في موازين القوة في الصراع".

(فلسطين اليوم)