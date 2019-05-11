رسالة إلى رئيس الحكومة.. بعض الوزراء "خارج التغطية"!

وطن: رئيس الوزراء د.محمد اشتية، لقد أخبرتنا عند توليك رئاسة الحكومة بأنك سوف تكون منفتحاً على الإعلام، وستتقبل النقد والرأي الأخر، وهذا ما دفع كثير من الصحفيين لبناء أمل كبير للحصول على المعلومات والوصول للمسؤولين مهما كانت درجاتهم الوظيفية، لكننا أُصبنا اليوم بخيبة أمل من وزيري الثقافة والتربية والتعليم، بعد أن حاولنا عدة مرات الوصول إليهما عبر الهاتف لأخذ ردهما بشأن قصص صحفية نعدها، إلا أننا كنا نواجه بعدم الرد أو إغلاق الهواتف، وقد قيل لنا من قبل مسؤول في وزارة الثقافة أن هاتف الوزير غير متاح.

رئيس الوزراء نحن بحاجة فعلاً لوزراء قادرين على الإجابة عن تسؤلات المواطنين والصحفيين، نحن بحاجة لوزراء أصحاب مسؤولية في التعاطي مع الإعلام والصحفيين، وهو واجب عليهم.

رئيس الوزراء.. الصحفيون ليسوا موظفين يطلب منهم نشر وتغطية إنجازات الوزراء فحسب، بل دورهم نقل الحقيقة والآراء المختلفة، لذلك؛ نتمنى أن يُطبّق وزراء الحكومة ما صرحت به سابقاً بانفتاحك وانفتاح الحكومة على الإعلام، وألا يكونوا "خارج التغطية".