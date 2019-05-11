1700 مصاب مهددين ببتر أطرافهم في غزة

غزة- وطن: حذر أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني من أزمة انسانية لها تداعيات اجتماعية واقتصادية، مع ارتفاع أعداد المصابين بإعاقات دائمة جراء العدوان على غزة والقمع الدموي لمسيرات العودة.

وأوضح التميمي في بيان صحفي أن 1700 مصاب مهددين ببتر أطرافهم، مؤكداً أن الاحتلال بقصفه للمنازل والبنايات المدنية ورصاص قناصته ينفذ جرائمه بشكل مدروس ومخطط له بهدف تحويل الشباب الفلسطيني الى جيش من المعاقين.

وأشار إلى هجمة غير مسبوقة من سلطة السجون ضد الأسرى وعلى الأخص المتمثلة في سياسة الاعتقال الإداري المنافية لأبسط الحقوق الدولية، ما دفع العديد منهم إلى الاضراب عن الطعام احتجاجاً على هذه السياسات ومطالبة بوقفها.