الاحتلال يفرج عن 3 صيادين من غزة اعتقلهم صباحًا

غزة- وطن: افرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عصر السبت عن ثلاثة صيادين أشقاء اعتقلتهم صباح اليوم أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض بحر وسط قطاع غزة.

وقال مسؤول لجان الصيادين بقطاع غزة زكريا بكر إن قوات الاحتلال أفرجت عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع عن الصيادين الأشقاء الثلاثاء عمران ومنصور وعاطف بكر.

وذكر أن سلطات الاحتلال أبقت على قارب الصيادين الأشقاء مصادرًا لديها في ميناء اسدود.

وكانت زوارق الاحتلال حاصرت الصيادين الثلاثة وهم على متن قاربهم وسط بحر القطاع، واعتقلتهم وصادرت المركب.