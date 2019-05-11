تيريزا ماي ستعلن استقالتها خلال أيام

وطن: أعلنت مصادر مقرّبة من رئيسة الوزراء البريطانيّة، تيريزا ماي، اليوم، السبت، أنها ستعرض، في غضون أيّام، خططها للتنحي.

وقال كتلة حزب المحافظين في البرلمان، غراهام بريدي، إنه يتوقع أن توضح ماي الجدول الزمني لتخليها عن منصبها خلال لقاء معها الأربعاء، كما توقع أن تنهار المحادثات الجارية بين الحكومة وحزب العمال المعارض للتوصل إلى تسوية حول اتفاق بريكست خلال أيام.

وقال بريدي لإذاعة بي بي سي "لا أرى كيف يمكن لهذا الطريق أن يؤدي إلى أي حل منطقي".

ويضغط حزب العمال من أجل اتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من التكتل.

وأضاف بريدي "إذا تمت الموافقة على الاتحاد الجمركي بدون تنظيم استفتاء ثان، عندها فإن نصف حزب العمال لن يصوت على أي طرح مهما كان، وإذا تم التوافق على اتحاد جمركي، عندها فإن معظم الحزب المحافظ لن يدعمه"، وتابع "بالتالي، لا أرى هذا الطريق مثمرا كثيرا، وقد أكون مخطئا، لكنني أعتقد أنه سيتعثر خلال الأيام المقبلة من غير أن يقود إلى أي نتيجة تذكر".

وتعهدت ماي الاستقالة بعد إقرار اتفاق بريكست في البرلمان.