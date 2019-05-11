الاحتلال يقرر إعادة فتح معابر غزة وإدخال البضائع

وطن: قررت سلطات الاحتلال، مساء السبت، إعادة فتح معابر "ايرز ، وكرم أبو سالم التجاري" بشكل طبيعي، اعتبارا من يوم غد الأحد، لإدخال البضائع إلى القطاع بشكل طبيعي.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، رائد فتوح، إن إسرائيل أبلغتهم بفتح المعبر غداً الأجد.

وأضاف فتوح في تغريدة له عبر (تويتر): "تبلغ شركات القطاع الخاص بغزة بقرار الحكومة الاسرائيلية بإعادة فتح معبر كرم أبوسالم غداً الأحد كالمعتاد".

وكانت سلطات الاحتلال، قررت مساء الخميس الماضي، توسعة مساحة الصيد وادخال الوقود إلى غزة، اعتبارا من الجمعة، بعد وقف إدخاله في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة.