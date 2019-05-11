الشرطة توضح حقيقة ضبط لحوم حمير في الأسواق

وطن: كشفت الشرطة الفلسطينية مساء يوم السبت، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن ضبط "لحوم حمير" في أحد الأسواق في نابلس.

ونفى المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، الأخبار التي تتحدث عن ضبط لحوم حمير في نابلس.

وأكد ارزيقات أنه لا صحة لهذه الاخبار، مناشدا كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار واخذها من مصادرها الرسمية.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن "جهاز الأمن الوقائي والاجهزة الامنية قاموا بضبط لحوم فاسدة قبل ايام وتم اتلافها وفقا للاصول".