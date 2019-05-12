هل ألمح السنوار إلى قرب الإفراج عن الأسرى؟

وطن: نشر مسؤول حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، على صفحته في فيسبوك، صورة مكتوب عليها "لا بد للقيد أن ينكسر" وكتبَ فوقها كلمة "قريباً".

وتوضح الصورة، التي يظهر فيها أسير فلسطيني وراء القضبان، أن السنوار يعني أن هناك تفاهمات بخصوص الأسرى في سجون الاحتلال، قد تؤدي لإتمام صفقة تبادل في الوقت القريب.

ويعتبر السنوار مُقلاً بالنشر على صفحة فيسبوك، ولكنه قبل ساعتين من المنشور السابق، شارك منشوراً آخر، كتب فيه باللغتين العربية والعبرية "رغماً عن أنوفكم، بصمود غزة وأهلها الصابرين المرابطين، سنرفع الحصار وسندخل الأموال". ليصدر بعدها بساعة توضيح من رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، رائد فتوح، إن إسرائيل أبلغتهم بفتح المعبر غداً الأحد. في الوقت الذي أكت فيه صحيفة "هآرتس" العبرية أن المنحة القطرية ستدخل إلى غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء.