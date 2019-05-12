الاحتلال يعتقل 3شبان وطفلين من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة شبان من مناطق بالضفة.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد باجس المطور من منزله في حيْ رأس العاروض داخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، تزامنًا مع اندلاع مواجهات في المنطقة.

وداهمت قوة احتلالية عدة منازل وفتشتها في مخيم العروب شمال الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابيْن أنس عواد الحمران ووضاح خليل الشاعر من منزليْهما في بلدة عَرّابة جنوب غرب جنين.

وجرى اعتقال الطفل خلف أسامة شكارنة من منزله في بلدة نَحّالين جنوب غرب بيت لحم، فيما رشق شبان مركبات المستوطنين بزجاجات حارقة قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وكانت قوة للاحتلال قد اعتقلت في وقت متأخر من مساء امس، شاباً من منطقة باب العامود.

كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني امس السبت خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

