وفاة طفل بحادث سير في طولكرم

رام الله- وطن: أعلن الاطباء فجر اليوم الأحد، في مستشفى طولكرم الحكومي عن وفاة طفل(15 عاما) أصيب بحادث سير وقع بضاحية شويكه بمدينة طولكرم صباح أمس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفل و أثناء قيادته لمركبة والده وهي من نوع جيب هونداي انحرفت عن مسارها بعد خروجها من مفترق واصطدمت بعربه مقطورة متوقفه وقوف تام على يسار الشارع أصيب الطفل السائق على أثرها إصابه وصفت بالخطيرة وفجر اليوم أعلن الأطباء عن وفاته.

كما أصيب طفل آخر بإصابات وصفت بالمتوسطة كان برفقته داخل المركبة .

واوضح ارزيقات بأن قيادة الاطفال للمركبات خطيرة ولها تداعيات اخطر وخاصة انهم يتعلمون القيادة خارج الاطار الرسمي ولا يعرفون القوانين او شارات المرور .

كما ناشد كافة اولياء الامور بعدم تسليم المركبات للاطفال وعدم السماح لهم بقيادتها الا بعد بلوغهم السن القانوني والحصول على رخصة تؤهلهم للقيادة.