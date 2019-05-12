تقديرات في غزة: قطر ستحول 30 مليون دولار الى غزة في غضون ساعات

وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" ان حماس تقدر بأن قطر ستحول 30 مليون دولار الى قطاع غزة، غدًا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء.

ووفقًا لمصادر اقتصادية في غزة، سيتم تقديم الأموال إلى الصندوق القطري في غزة، والذي سيحوله لمساعدة الأسر المحتاجة وتشجيع التوظيف.

ويعد هذا المبلغ جزء من مبلغ 180 مليون دولار أعلنت عنها قطر هذا الأسبوع لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت أن قطر ستحول 480 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وسيتم استثمار 300 مليون دولار منها في قروض ومنح للسلطة الفلسطينية في التعليم والصحة، والباقي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة. كما سيتم استخدام الأموال لدعم برامج الأمم المتحدة وصيانة شبكة الكهرباء في المناطق.