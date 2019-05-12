حضارة تتوجه الى مدينة الخليل و تفاجئ الفائز الرابع بجيب "كيا سبورتج"

وطن: استمراراً في مكافئة مشتركيها وضمن فعاليات مميزة، أعلنت شركة حضارة عن تسليمها مفاتيح جيب "كيا سبورتج" للفائز الرابع السيد"علي أحمد عمرو "، وكانت قد اجرت حضارة السحب على الفائز بالجائزة الرابعة من أصل 8 جيبات وسيارات لحملتها "ولعـــــــت جوائــــــز" بالتنسيق وباشراف من اللجنة المختصة على السحب وحسب الأصول.

وقد جرى مفاجأة الفائز بالسيارة من أمام معرض حضارة في الخليل، بحضور من إدارة الشركة وعدد من موظفيها الذين شاركوا الفائز أجواء من الفرح والسعادة غمرت الفائز في وسط شوارع المدينة.

وأعرب "عمرو" المقيم في مدينة الخليل والمشترك مع حضارة منذ أكثر من عشر سنوات عن فرحته كونه من ضمن المحظوظين بالفوز بجيب كيا سبورتج على حملة "ولعت جوائز "وتوجه بالشكر لشركة حضارة التي وعلى مر السنين قدمت وما زالت تقدم أفضل الخدمات المميزة التي ادخلت الحضارة والإنترنت الى البيوت الفلسطينية.

من جهته قال السيد اسيد الشنطي مدير دائرة المبيعات في حضارة: "نبارك اليوم للفائز الرابع بجيب كيا سبورتج، ونحتفل بتسليمه مفاتيح السيارة بأجواء مليئة بالفرح نشاركها معه ومع موظفي الشركة، وقد جاءت هذه الحملة من حضارة لمكافئة مشتركيها الحاليين والجدد الذين وضعوا ثقتهم بخدماتها.

وأضاف الشنطي:"سلمنا 4 جيبات وسيارات والاف الجوائز القيمة في العديد من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ونشجع الذين لم ينضموا بعد الى عائلة حضارة أن يسارعوا بالاشتراك فهناك المزيد من الجيبات والسيارات والاف الجوائز القيمة التي تنتظرهم".

ومن الجدير ذكره أن فرص الدخول على السحب ما تزال متاحة لجميع مشتركي حضارة الحاليين والجدد وبامكان كل مشترك متابعة فرص دخوله من خلال تحميل وتفعيل تطبيق myhadara المتوفر على متجر Google Play و APP Store.