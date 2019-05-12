سلطات الاحتلال تعيد فتح معبري بيت حانون وكرم ابو سالم

وطن: فتحت سلطات الاحتلال معبري كرم ابو سالم وبيت حانون مع قطاع غزة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدا للبدء بتطبيق تفاهمات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية والتي تم التوصل إليها برعاية مصرية.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن فتح المعابر مع القطاع، يأتي بقرار من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إذ يقضي القرار، بفتح معبر بيت حانون للأفراد ومعبر كرم أبو سالم للشاحنات والبضائع، وذلك وفقا للآلية ومواعيد العمل المتعارف عليها سابقا، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وتشمل تفاهمات التهدئة السماح بإدخال المساعدات المالية القطرية لغزة والتي تقدر بحوالي 30 مليون دولار ومن المتوقع أن تصل إلى غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء، كما سيسمح بإدخال شاحنات الوقود لتشغيل محطة الكهرباء بالقطاع، وذلك مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة صوب مستوطنات غلاف غزة، والتخفيف من فعاليات مسيرة العودة عند السياج الأمني.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن السفير القطري محمد العمادي والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف سيصلان قطاع غزة للإشراف على عملية توزيع المنحة القطرية وتطبيق سائر بنود التفاهمات.