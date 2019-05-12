كوربين: نرفض خطة السلام الأمريكية.. وسنعترف بالدولة الفلسطينية

وطن للانباء : أكد زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، رفضه لـ"خطة السلام" والتي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أنه لا يمكن "لخطة سلام" أن تنجح إن كانت على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وخلال كلمة ألقيت في مظاهرة في لندن، قال: "الحكومة التي يقودها حزب العمال سوف تعترف بالدولة الفلسطينية، وتضغط باتجاه العودة مباشرة إلى مفاوضات ذات معنى، هدفها التوصل إلى تسوية دائمة تقوم على أساس من قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقيم العدالة التي طالما تم التنكر لها".

وكان قد خرج آلاف المتضامنين، البارحة بلندن، للمشاركة في فعاليات النكبة (71)؛ دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة قمع الاحتلال الإسرائيلي، ورفضا لما يعرف أمريكيا بـ"صفقة القرن" والمعروفة بخطة ترامب "للتسوية".

وقال: "رسالتي إلى أولئك المشاركين في مظاهرة فلسطين اليوم في لندن، لا يمكننا أن نقف أو نبقى صامتين إزاء استمرار التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وإزاء حرمانه من العدل".

وبيّن أن حزب العمال متحد في إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك إطلاق النار على المئات من المتظاهرين العزل في غزة -الذين معظمهم من اللاجئين أو من عائلات اللاجئين- وهم يطالبون بحقوقهم.

وقال: "لقد كان التصعيد في العنف، في أثناء الغارات على غزة، الذي تسبب بمقتل خمسة وعشرين غزياً وأربعة إسرائيليين، محزن وخطير في الوقت ذاته، ويذكرنا بالخطر الكامن في عودة الصراع الشامل في أي وقت من الأوقات".

وأوضح بأن على الحكومة البريطانية أن تندد بشكل لا لبس فيه بقتل المتظاهرين -بما في ذلك الأطفال والمسعفين والصحفيين- وغيرهم من المدنيين، وأن تجمد مبيعات السلاح إلى "إسرائيل".

في ذات السياق، قال "لا يمكن تحقيق السلام بينما يستمر الاحتلال والاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، ناهيك عن انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة والمتعددة التي يواجهها الفلسطينيون بشكل يومي، وكذلك إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي".

وأضاف :"إذا كانت خطة الرئيس ترامب للشرق الأوسط، كما هو متوقع، محاولة لدفن حق الفلسطينيين في دولة قابلة للحياة بجانب( إسرائيل)، فسوف نطالب حكومتنا والمجتمع الدولي برفضها بشكل حاسم. لا يمكن لخطة سلام أن تنجح إن كانت على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".

المصدر : عربي 21