بنك القدس يساهم في إحتفالية جائزة المعلم المبدع في محافظة أريحا و الأغوار

وطن: ساهم بنك القدس في تقديم جائزة المعلم المبدع في الإحتفالية الخاصة التي نظمها إتحاد نقابات عمال فلسطين "بيت الشعب" ونقابة المعلمين في التعليم للقطاعين الأهلي والخاص لمحافظة أريحا والأغوار.

وأقيمت الاحتفالية موخراً في مبنى إتحاد نقابات العمال في محافظة أريحا بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، ومحافظ محافظة أريحا جهاد أبو العسل ومدير فرع بنك القدس في أريحا خليل مغربي ورئيس إتحاد نقابات العمال السيد وائل نظيف ورئيس نقابة المعلمين في القطاعين الأهلي والخاص السيد كايد بوليس وعدد من الشخصيات الرسمية والأمنية في محافظة أريحا ومختلف القيادات التربوية والمعلمون والمعلمات في المدارس، وجمع من الاهالي والاصدقاء.

واشتمل الاحتفال الذي بدأ بقراءة آيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني على كلمات للمنظمين الذين توجهوا بالثناء والتقدير للفائزين على إبداعهم وتميزهم في إبتكار مشاريع تعليمية ذات إضافة نوعية تساعد في تعليم الطلبة، كما و توجهوا بالشكر لبنك القدس على مساهمته في رعاية هذه الجوائز.

الدكتور صائب عريقات شكر المنظمين والرعاة على هذه الإحتفالية وتوجه للفائزين بالشكر الكبير على هذا الإنجازات التي تمثلث في تقديم مشاريع رائدة تدعم العملية التعليمية.

وتم خلال الحفل عرض للمباردات المشاركة والفائزة في جائزة المعلم المبدع التي كانت نتائجها على النحو التالي :-

المركز الاول المعلمة مادلين أبو لبدة من مدرسة بنات عمران

المركز الثاني المعلمة إسلام اعمر من جمعية سيدات أريحا

المركز الثالث المعلمة زينة شاهين من مدرسة الراهبات

المركز الرابع المعلمة نهاية نجادة من مدرسة بنات عمران

وفي نهاية الحفل قام د. صائب عريقات والمنظمون بتكريم بنك القدس وتسليم الجوائز وشهادات التميز للفائزين ودروع للمساهمين والداعمين لهذه الجائزة.

يذكر أن مساهمات بنك القدس المتواصلة ودعمه لمثل هذا المبادارت تأتي انطلاقا من تحمل البنك لمسؤولياته المجتمعية وإيمانا منه بالدور المحوري لقطاع التعليم ومايقدمه المعلم في دفع عملية التنمية التي تسهم في إثراء العملية التعليمية و دعم المسيرة العلمية والأكاديمية