الكاتب سعيد زيداني لوطن: لسنا ضد الرئيس او محتوى كتيب"قدوتنا رئيسنا" ولكن لانريد للسياسة ان تدخل غرف التدريس

رام الله - وطن: وقع مجموعة من المثقفين والادباء عريضة حملت عنوان "نسقط ونسحب كتيب الرئيس"، وذلك بعد الضجة والجدل الذي شهدته الساحة الفلسطينية عقب اصدار كتيب "قدوتنا رئيسنا"، وتصريحات بعض المسؤولين بشأن طباعة الكتيب وتوزيعه على كافة المؤسسات التعليمية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي سعيد زيداني، واحد الموقعين على عريضة "نسقط ونسحب كتيب الرئيس"، خلال حديثه في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري، أن العريضة لاتعبر عن موقف ضد الرئيس او ضد محتوى الكتيب وانما على الوصاية التربوية والتدخل السياسي الفظ وغير المقبول في العملية التربوية،" لانريد للسياسة ان تدخل الى غرف التدريس بهذه الطريقة".

واشار الى انه وبسبب الضغط الشعبي تم التراجع جزئيا عن قرار تعميم الكتيب وضمه للمنهاج الفلسطيني، مضيفًا، "هذا ليست مبادرة طلابية بريئة كما يظهر او يقال، هناك من روج لذلك وشجع وهذا تصرف غير مقبول، نحن نريد لطلابنا ان يفكروا بشكل نقدي".

وقال زيداني: ان "المؤسف هو تبني هذه المبادرة من قبل قيادات سياسية ووزارة التربية والتعليم ومحاولة جعل الكتيب جزءا من المنهاج، هذا الرفض المبدئي هو للتدخل والتوجه، يستيطع الطلبة ان يبحثوا في مواقف الرئيس وخطاباته كما غيره من القادة، هذا عمل طلابي حر وليس لنا اي احتجاج او ملاحظات على ذلك، الرفض على التبني الرسمي لكتيب كهذا ومحاولة اسقاطه كجزء من مقرر تدريسي، وهذا مرفوض من حيث المبدأ وليس من حيث محتوى الكتيب".

واوضح ان العريضة بادر اليها مجموعة من المثقفين والاكاديمين، موجهة بالاساس للجمهور والرأي العام الفلسطيني بهدف الضغط على القائمين على العمل (الكتيّب).

واكد ان التصريحات الاخيرة الصادرة من وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن اعتماد الكتيب كجزء من المنهاج جاءت بعد الجدل والرفض الشعبي الذي حصل، قائلا "نحن نبارك شخصيا هذا التراجع ولكن علينا ان نعمل وان نحرص على استقامة العملية التربوية وان نفصل بين السياسة الحزبية وبين التدريس".

وكانت وطن قد نشرت بالامس الرواية الكاملة لـ"قدوتنا رئيسنا" واساس المبادرة الطلابية وتوجهات وزارة التربية والتعليم، للاطلاع على القصة كاملة اضغط هنا

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