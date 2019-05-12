الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما لليوم الـ40

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسيرين عودة الحروب وحسن العويوي من محافظة الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم (40) على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداري.

ولفتت الهيئة، في بيان أصدرته، أن إدارة سجون الاحتلال نفذت بحق الأسيرين عمليات نقل متكررة رغم ما يواجهانه من أوضاع صحية صعبة بعد مرور (40 يوما) على الإضراب، في محاولة للضغط عليهما وكسر الإضراب، حيث يعانيان من آلام حادة في الرأس وأوجاع في الخاصرة وغباش في الرؤية وغثيان متواصل وعدم القدرة على السير والحركة.

وحذرت الهيئة، من تفاقم الظروف الصحية للأسيرين العويوي والحروب وتدهورها في حال استمرت إدارة السجون في سياسة إرهاقهم ونقلهم المتكرر بين السجون، وعدم الاكتراث لأحوالهم الصحية الخطيرة والمماطلة في الاستجابة لمطالبهم بوقف الاعتقال الإداري بحقهم.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير الحروب (32 عاما) هو من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول 2018، وهو أب لعشرة أطفال، أما الأسير العويوي (35 عاما) معتقل منذ 15 يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في سجون الاحتلال.