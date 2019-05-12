"التربية" تعلن نتائج اختبار التوظيف للعام 2019

رام الله- وطن: أعلنت لجنة الامتحانات العامة التابعة لوزراة التربية والتعليم، اليوم، نتائج اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والإرشاد التربوي والسكرتاريا للعام الدراسي 2019-2020.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنه بإمكان المتقدمين للاختبار معرفة نتيجتهم من خلال خلال مديريات التربية والتعليم، ومن خلال حسابات المتقدمين على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام، مؤكدةً أن الناجحين في الاختبار سيتم مقابلتهم كل في مديريته وفق جدول سيتم الإعلان عنه لاحقا.

يشار إلى أن عدد الذين سجلوا لاختبار التوظيف لهذا العام بلغ 52158 متقدماً في 65 تخصصاً في 17 مديرية.