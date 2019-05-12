القبض على مشتبه به بسرقة 80 "شيك "وحاسوب من شركة في الخليل

وطن: قبضت الشرطة اليوم مشتبه به بسرقة 80 "شيك " وحاسوب من شركة للدهانات في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة " بانه وبناء على بلاغ ورد لمركز شرطة نوبا من صاحب شركة للدهانات يفيد به قيام مجهول باقتحام شركته ليلا وسرقته، على الفور تحركت دورية من مركز شرطة نوبا الى مقر الشركة للوقوف على ملابسات البلاغ".

وأضاف البيان بأنه وحين وصول دورية مركز شرطة نوبا للمصنع، تم اخذ شكوى من صاحب المصنع والتي مفادها سرقة لابتوب يحوي حسابات المصنع والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليون شيكل، بالإضافة لسرقة 80 ورقة شيك بلغت قيمة بعضها 100 ألف شيكل، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد هوية الشخص المشتبه به وبعد الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة تم تفتيش منزل المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط المسروقات والتحرز عليه حسب الأصول.

هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.