مذكرة للرئيس .. الكارثة قادمة

رام الله - وطن - ريم أبولبن : كل المعطيات السياسية تشير الى ان كارثة قادمة لا محالة على الفلسطينيين خلال الشهور القادمة، لا يمكنهم النجاة منها اذا ما استمروا بالتعاطي مع الملفات الوطنية، والقضايا الداخلية بنفس العقلية والاسلوب والسياسة.

وفي الوقت الذي تبدو به الكارثة تقترب رويدا رويدا من الفلسطينيين، سواء مما يعد في الاروقة المظلمة من مشاريع وصفقات سياسية، يستمر الخلاف الداخلي، وتتشعب الرؤى والسياسات، الامر الذي يتطلب توحيد الجهود لمواجهة ما هو قادم.

وفي هذا السياق، اعلنت شخصيات وطنية اطلاقها اليوم الاحد مذكرة مفتوحة تحمل عنوان "كارثة قادمة إذا لم نفعل ما يجب لمنعها وإحباط أهدافها" ستكون متاحة للتوقيع عليها من قبل الجمهور، سيتم توجيهها للرئيس محمود عباس واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة العمل الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات.

وبدأت اليوم الاحد حملة جمع التواقيع الخاصة بالمذكرة، التي بدأ اعدادها قبل عدة أيام، وقد وصل عدد الموقعين حتى اللحظة 290 شخصا من مختلف الأطياف والشخصيات والمؤسسات الداعمة لتغيير الوضع السياسي الراهن .

وصدرت المذكرة بناء على توصية خلال لقاء نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، وبحضور عشرات الشخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مدير المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدّراسات الإستراتيجيّة (مسارات) هاني المصري لوطن " ان مئات الشخصيات ومن مختلف الأطياف وقعوا على المذكرة، وهؤلاء عليهم أن يملكوا الجدية التامة من أجل السعي لتحقيق ما جاء في المذكرة، لاسيما وان جمع التواقيع سيتسمر لعدة أيام، ومن ثم يليه عقد لقاء وطني بمشاركة شخصيات من جميع الأطر، في الأيام الثلاثة، بعد الانتهاء من جمع التواقيع."

وأضاف المصري ان " اللقاء الوطني هو سيد نفسه، ومن خلاله يمكن العمل بالاقناع والضغط على القادة والقوى الوطنية لتبني ما جاء في المذكرة، حيث يمكن الخروج بخطة عمل لتنفيذ مضمونها"، لافت الى انه لا يوجد رقم محدد لجمع التواقيع، ولكن نأمل بأن يضم اللقاء الوطني المقرر كافة الأطياف ودون استثناء أحد لأن الخطر يطال الجميع ولا يقتصر على جهة دون غيرها.

وأكد المصري ان "الكارثة القادمة هي نكبة جديدة وتصفية للقضية الفلسطينية، بجانب كل ما يجري ويخطط له أمريكا وإسرائيليا".

ويأتي الاعلان عن بدء جمع التواقيع بالتزامن مع دعوات القوى الوطنية والاسلامية لاحياء ذكرى النكبة لـ(71)، للتعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني ورفضه لما يطلق عليها اسم "صفقة القرن" والتمسك بالحقوق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها "حق العودة" وفق القرار 194.

وجاء في المذكرة المفتوحة والتي ستوجه للرئيس عباس وكل الهيئات الفلسطينية : "نشهدُ الآن فصلًا كارثيًا جديدًا لا يقلّ خطرًا على مصيرنا الوطني عن أي من فصول النكبة الفلسطينية التي سبقتها، إن لم يكن كما تريده أمريكا وإسرائيل فصل الختام في القضاء على حق شعبنا الأصيل في تقرير المصير، والاستقلال والعودة، تحت ما يسمى صفقة القرن".

فيما اوضحت المذكرة بأن التحالف الأمريكي- الإسرائيلي يستغل الظروف والمعطيات السائدة عربيا وإقليما ودوليا، والمتمثلة باشعال فتيلة الحروب والنزاعات الداخلية من أجل تمرير كلا من خطة "السلام الأمريكية" و"صفقة القرن"، بجانب العمل تغيير معنى القضية من خلال تصفية حقوق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ونيله للحرية والاستقلال و"حق العودة"، وتطبيع العلاقات بين الأنظمة العربية و"إسرائيل"، وفك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، وتشريع وجود "إسرائيل" في المنطقة.

واكدت المذكرة بأن الاجماع الوطني على رفض خطة "السلام الأمريكية" يشكل عنصراً مضيئاً يمكن البناء عليه، ولكنه سوف يتحول إلى رفض "لفظي" و"شكلي" يتبعه اعتماد أسلوب التكيف مع الوقائع الجديدة والتي سوف تتشكل نتيجة لتطبيق تلك الخطة، إذا لم يرتبط بسلسلة من الإجراءات والخطوات الجادة.

وقد أكد الموقعون على المذكرة المنددة بالخطط الأمريكية والإسرائيلية، على أهمية استمرار منظمة التحرير بدورها السياسي والديبلوماسي والكفاحي لمقاومة "الخطة الأمريكية" في كافة المحافل، غير ان دور المنظمة لا بد أن يتكامل مع دور المجتمع الفلسطيني وجميع التجمعات في الداخل المحتل وفي الشتات من أجل الدفاع عن المصير الوطني، ومستقبل الأجيال القادمة.

فيما ضمت المذكرة دعوات لانجاز سلسلة من الخطوات، والتي ينبغى القيام بها لتهيئة مناخ مختلف في الرد على المشروع الأمريكي- الإسرائيلي، بجانب حشد الطاقات الوطنية والحليفة من أجل إسقاطه ومن بين تلك الخطوات ما يلي :

أولًا: المبادرة الفورية لعقد لقاء وطني شامل للنخب الفلسطينية من قادة فصائل العمل الوطني جميعها من دون استثناء أحد، وممثلين عن تجمّعات وقطاعات شعبنا في الداخل والخارج، بمن فيهم الاتحادات والنقابات والمرأة والشباب والمثقفون ورجال الأعمال والمجتمع المدني، تحت راية منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد، وفي مقر الجامعة العربية وذلك بهدف اتخاذ خطوات عملية باتجاه توحيد المؤسسات الوطنية على مستوى السلطة والمنظمة وفق الاتفاقيات الموقّعة، وانطلاقًا من التوافق على أسس الشراكة السياسية، ومعالجة جميع ملفات الانقسام وإنهائه بما يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة على مختلف المستويات، ووضع آليات وجداول تنفيذ متوافق عليها.

ثانيًا: التأسيس لإطلاق حركة مقاومة شعبية شاملة وواسعة النطاق، تضم تجمعات فلسطينية مختلفة بحسب ظروفها وأوضاعها داخل الوطن وخارجه، ودون المساس بحق الشعب بـالدفاع عن نفسه بكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي، وسيكون من المحفّزات الفعلية لانطلاق المقاومة الشعبية على أوسع نطاق، اتخاذ خطوات فعليّة للتغلب على الانقسام، ورفع الإجراءات ضد قطاع غزة، وصيانة الحقوق والحريات، وإنجاز وحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وخاصة بين الضفة والقطاع.

ثالثًا: الشروع في خطوات عملية للانفصال عن قيود الاحتلال والتي بدأت منذ توقيع اتفاق أوسلو والملاحقه الأمنية والاقتصادية والمدنية، انطلاقًا من إعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال، وفي دور السلطة ووظائفها، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، وتنفيذ قرارات هيئات المنظمة بهذا الصدد، وسنّ قانون لتجريم التعامل مع المستوطنات بكافة أشكاله، واتخاذ سياسات وإجراءات تقطع الطريق على أي تعامل يطلق عليه "السلام الاقتصادي"، أو توسيع صلاحيات "الإدارة المدنية"، وهي الذراع الرئيسي لتنفيذ مخططات الضم والمصادرة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وإنشاء صندوق خاص لدعم هذه الخطوات، وتهيئة الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية من أجل ضمان مقاومة شعبية مستمرة وطويلة الأمد.

رابعًا: الدعوة إلى تفعيل الموقف العربي على مختلف المستويات، وتشكيل لجنة عربية عليا تضم عدد من الدول ذات التاثير و برئاسة تونس ورئيس القمة العربية، وذلك لمواكبة التحركات الفلسطينية إقليما ودوليا، وقطع الطريق أمام الآمال الأمريكية والإسرائيلية الدائرة المعلقة بضعف ردات افعل الدول العربية تجاه ما يحصل من ضم للقدس المحتلة والجولان للسيادة الإسرائيلية.

خامسًا: إطلاق مبادرة سياسية تتضمن خطوات فاعلة لبلورة جبهة عالمية تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، وخاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والدول الإسلامية والأفريقية ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، بما يعزز الجهد الفلسطيني لتشييد حائط صدٍّ سياسي في مواجهة الخطة الأميركية.

وأكدت المذكرة بأن هذه الخطوات لا تشكل سوى بداية لمعركة "قاسية" و"شاقة"، لاسيما وأن تحقيقها يتطلب تبني استراتيجية سياسية وكفاحية شاملة تمكن الشعب الفلسطيني أينما تواجد من الدفاع عن مصيره وعن وطنه الذي لا وطن سواه.