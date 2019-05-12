نتنياهو: بدأنا ببناء مستوطنة في الجولان تحمل اسم ترامب

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الأحد، في بداية اجتماع حكومي إنه حدد موقع إنشاء مستوطنة في الجولان السوري المحتل، تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو بحسب ما نقلته المواقع العبرية، أن دولة الاحتلال ستحتفل هذا الأسبوع بالذكرى الأولى لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، مؤكداً تقديره لما أسماه بـ"القرار التاريخي" للرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأيضاً اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

وقال في ذات السياق: "لقد وعدت بأن نقيم مستوطنة باسم الرئيس ترامب، وأبلغكم بهذا أننا قد حددنا بالفعل موقعًا على الجولان حيث سيتم إنشاء هذه المستوطنة الجديدة وبدأنا عملية البناء".

يذكر أن المستوطنة ستبنى في شمال الجولان المحتل.

ومنذ احتلال الجولان عام 1967 أنشأت دولة الاحتلال 66 مستوطنة.