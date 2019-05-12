مجموعة الاتصالات الفلسطينية تستثمر في الشركة الناشئة "كتاب صوتي "

وطن: استثمرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية في الشركة الناشئة والريادية “كتاب صوتي"، والتي تعد أكبر منصة للكتب الصوتية باللغة العربية في العالم.

وأفاد عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، أن استثمار مجموعة الاتصالات في الشركة الناشئة كتاب صوتي والتي تعد أكبر مكتبة للكتب الصوتية العربية، سيساهم في دعم الشركات الناشئة والريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات،وتوفير فرص عمل في هذه الشركات في فلسطين و تمكينها لتطوير منتجاتها و لتسويق أفكارها عالمياً.

وأضاف العكر لقد كانت هذه الجولة الاستثمارية فرصة مميزة لنا للمشاركة في مع كبرى شركات رأس المال الاستثماري السويدي والمستثمرين الإقليميين والتشبيك مع منظومة ابتكار محلية وإقليمية وعالمية. مؤكداً على ان هذا الاستثمار سيشكل أداة لدفع المزيد من تطوير فرص العمل وجلب الاستثمار الخارجي المباشر إلى فلسطين، ويسعدنا أن نواكب تطور رحلة النمو لشركة" كتاب صوتي".

وعلق سيباستيان بوند، المدير التنفيذي ومؤسس “كتاب صوتي“، قائلاً: “تعكس جولة التمويل الناجحة إمكانات النمو التي تمتلكها المنصة، خصوصاً وأن مصادر التمويل الجديدة تشمل نخبة من الشركات. وقد شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات استهلاك محتوى المنصة خلال الفترة الماضية، حيث اجتاز عدد المستخدمين المسجلين حاجز المليون مستخدم. وستكون فترة الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة مهمة للغاية بالنسبة إلينا، حيث سنقوم بتوظيف التمويل لتعزيز المكانة الرائدة للمنصة في صناعة الكتب الصوتية العربية، مما سيوفر أكثر من 5,000 وظيفة جديدة.”

كما دعا ليث قسيس، مدير مركز مجموعة الاتصالات للإبداع "فكرة"، صناديق رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة الإقليمية إلى أن تحذو حذو “شركة “كتاب صوتي" لتأسيس فروع لعملياتها لأغراض تطوير وإنتاج منتجاتها التكنولوجية في فلسطين.

والجدير ذكره بان منصة “كتاب صوتي” تأسست عام 2016 في السويد بهدف دعم عملية دمج الأطفال السوريين في المجتمع السويدي. واليوم، تمتلك الشركة مكاتب تطوير في دبي والقاهرة وفلسطين، وتحتوي المنصة على أكثر من 2,000 كتاب باللغة العربية مع أكثر من مليون مستخدم مسجل. ويمكن الوصول إلى منصة “كتاب صوتي” من خلال الموقع الإلكتروني kitabsawti.com إضافة إلى تطبيق الهواتف الذكية المتاح لكل من مستخدمي أنظمة iOS وAndroid..