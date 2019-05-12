كشف ملابسات قضية تشهير وابتزاز عبر فيسبوك بطوباس

وطن: كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية ابتزاز وتشهير طالت أحد المواطنات عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) في محافظة طوباس.

وذكرت الشرطة في بيان لها أنه وبناء على شكوى تقدمت بها أحد المواطنات للشرطة حول تعرضها للابتزاز والتشهير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من قبل مجهول.

وأوضحت أنه على الفور بدأت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة.

وأضافت أنه بعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض علية وإحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه اصولا.