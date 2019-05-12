بينهم 133 طفلاً و23 امرأة.. الاحتلال اعتقل نحو 900 فلسطيني خلال الشهرين الماضيين

وطن: قالت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين في السجون سجون الاحتلال، اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال اعتقلت نحو 900 فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الشهرين الماضيين بينهم 133 طفلا و23 امرأة.

وأضافت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في تقرير مشترك أن “عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال آذار ونيسان (مارس وابريل) وصلت إلى 112 أمراً، علماً أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 500 أسير”.

وأشار البيان إلى العدد الإجمالي للأسرى قائلا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 250 طفلاً وقاصراً في سجون مجدو وعوفر والدامون… أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، علماً أن عدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير".

وتستخدم دولة الاحتلال قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة بين ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

واستعرض التقرير عمليات اعتقال الاطفال خلال الشهرين الماضيين مبينا "أنه تم إدخال 34 طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال شهر آذار/ مارس الماضي، 20 قاصراً اعتقلتهم (إسرائيل) من المنازل و12 من الطرقات وواحد تم اعتقاله على حاجز عسكري وواحد بعد استدعائه".

ويضيف التقرير "فيما تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال نيسان (أبريل) المنصرم، 20 منهم اعتقلوا من المنازل و17 من الطرقات واثنان بعد استدعائهما".