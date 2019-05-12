الاحتلال يعتقل سبعة صحفيين وناشط حقوقي في الأغوار

الأغوار- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال سبعة صحفيين وناشط حقوفي في منطقة الأغوار الشمالية شرق طوباس، بعد أن قامت بمصادرة هوياتهم وسياراتهم ومن ثم اقتادتهم لمعسكر "أم زوقا" في الأغوار.

والصحفيين المتحجزون هم خالد بدير - حازم ناصر - محمود فوزي- شادي جرارعه- رنين صوافطه- شذى حماد- هشام ابو شقره، إضافة إلى الناشط الحقوقي فارس فقها من مؤسسة "الحق".

وكان الصحفيون المعتقلون في تغطية صحافية لعمليات ترحيل المواطنين من قرية "حمصة الفوقا" في الأغوار، حيث يقوم جيش الاحتلال بتهجير متكرر للمزارعين الفلسطينيين لإجراء تدريبات عسكرية بين بيوتهم.