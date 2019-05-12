الاحتلال يتهم 3 مقدسيين بالتخطيط لاغتيال شخصيات إسرائيلية

وطن: اتهمت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة، بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات إٍسرائيلية، وتنفيذ عملية إطلاق نار كبيرة في مدينة "تل أبيب".

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإنه تم في المحكمة المركزية في القدس اليوم تقديم لائحة اتهام بحق الفلسطينيين آدم مسلماني ومحمد عبد اللطيف وعيسى ناظم النتشة بالتخطيط لعملية إطلاق نار كبيرة في تل أبيب.

وذكرت أنه تم تجنيد الثلاثة داخل السجن عام 2017 أثناء اعتقالهم في سجن "نفحة" وبعد تحررهم التقوا بأحد قيادات حماس في تركيا وقد خططوا لاغتيال رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة نير بركات، وعضو الكنيست المتطرف يهودا جليك، وقائد شرطة الاحتلال سابقًا روني الشيخ.

ووفق موقع "مفزاك لايف" العبري فإن الثلاثة اعترفوا بأنهم تسلموا أموالا من حركة حماس من أجل الإعداد لهذه العمليات وتنفيذها، على حد زعم الموقع.

ولفت إلى أن النيابة الإسرائيلية طلبت من المحكمة تمديد اعتقال الشبان الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.