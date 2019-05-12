كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين 13 مايو 2019.

وقالت الداخلية إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة السادسة + الحافلة السابعة

وشددت الداخلية على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله

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