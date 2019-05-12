"ساعدوهم ولا تكسروهم"!

وطن: نشرت مواقع إعلامية خبراً عن قيام جهاز المخابرات، بتسليم فتاة من قرية "الخضر" كرسياً كهربائياً، استجابة لمناشدة إنسانية قدمتها لشخص اللواء ماجد فرج، بسبب ما تعانيه من صعوبة بالحركة وعجز عن الوصول إلى مدرستها.

قد يبدو الخبر عادياً، لولا أن تلك الاستجابة المشكورة، تم استغلالها تحت بند العلاقات العامة لجهاز المخابرات في محافظة بيت لحم، حيث نشرت مواقع إعلامية صوراً للفتاة وعائلتها أثناء استلامهم للكرسي الكهربائي من مقر المخابرات.

كما تم تسجيل فيديو للفتاة وهي تتصل باللواء فرج، وتشكره على تحقيق أمنيتها البسيطة!

يمكن لأي عمل خيري أن يكتمل ويتم بصورة طبيعية، لولا محاولة إظهار الخبر وإبرازه والترويج له بهذه الطريقة، التي تُفقد العمل الخيري لأحد أهم أركانه، وهي السرية، والكتمان، ومن دون استثمار العمل الخيري تحت بند العلاقات العامة والاستعراض..

فالترويج للعمل واستغلاله يندرج تحت مسمى "المَّن". وتعريف المَنِّ: ذكر العطية أو الفعل على صورة يتأذى بها الآخذ والاعتداد بها.

وقال عنه ابن منظور: المَنُّ أن تَمُنَّ بما أعطيت وتعتدّ به.

فظاهرة المن، أصبحت مُنتقدة بين الناس، نتيجة لزيادة الوعي، وأثارتْ في الفترة الأخيرة استنكار أهالي غزة، الذين انتقدوا "جمعيات خيرية" استخدمت ذات الأسلوب، بعد أن قام المسؤولون عن تلك الجمعيات بالتقاط صور لهم وهم يسلمون المساعدات والتبرعات للمحتاجين والفقراء.. ونشر تلك الصور والتباهي بها على مواقع التواصل وفي مواقع الأخبار، مما سبب الأذى المعنوي للمحتاجين الذين تم إظهارهم بصورة لا تليق بهم إنسانياً.

وأقل أعراضه خطورة، أنه يؤدي لإلحاق الأذية نفسياً بالمحتاج، في حال أصبحت حاجته عرضة للنشر والاستعراض.

وخشية من أن تصبح هذه الظاهرة وسلبياتها متفشية في المجتمع الفلسطيني، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية للناس، نناشد نحن اللواء ماجد فرج، من دوره ومكانه، بمحاربتها، ونتمنى أن يستجيب لنا كما استجاب مشكوراً لنداء الفتاة من قرية الخضر..