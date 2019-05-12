هيئة مسيرات العودة تدعو للنفير العام يوم الاربعاء المقبل

وطن: دعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، يوم الأحد، للنفير العام والمشاركة الحاشدة، في "مليونية العودة وكسر الحصار"، المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح الحرازين أن الزحوف ستبدأ في الخامس عشر من مايو/ آيار الجاري، بالتوافد من بعد صلاة الظهر مباشرةً إلى مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع.

وأشار إلى أن ما يُكسب هذه المليونية زخماً وقوة تزامنها مع الذكرى الحادية والسبعين لنكبة فلسطين، ونزوح عشرات الآلاف من شعبنا لمخيمات اللجوء والشتات.

كما دعا الحرازين إلى مشاركة أهلنا في مخيمات اللجوء والشتات بالضفة المحتلة ودول الجوار، في فعاليات موازية مع تلك التي ستقام على أراضي مخيمات العودة بقطاع غزة ، لافتاً إلى أن "تلك الخطوة إن تحققت، سيكون لها أبعاد ونتائج بالغة الأهمية".

وبيّن أن فعل الجماهير وحشدهم سيوصل رسالة للجهات والأطراف التي تحاول تمرير " صفقة القرن "، بأن شعبنا سيئد كل المخططات اللعينة، التي لا تقف عند حدود قضيته فحسب، بل وتتعداها لتشمل المنطقة كلها وشعوبها.

ونوه الحرازين إلى أن تضافر قوى شعوب الأمة مع قوة شعبنا الذي يتصدر المواجهة في القدس والضفة وغزة والأراضي المحتلة عام ١٩٤٨، كفيلةٌ بإفشال الإدارة الأمريكية، ومخططاتها العدوانية الخبيثة بالمنطقة العربية والإسلامية.