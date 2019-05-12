التجمع الديمقراطي للعاملين بالأونروا: نقل كلية مجتمع تدريب غزة يعتبر مقدمة لإغلاقها

غزة- وطن: استنكر التجمع الديمقراطي للعاملين بوكالة الغوث " الإطار النقابي للجبهة الشعبية" قرار إدارة الأونروا بإغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في كلية مجتمع تدريب غزة ودمجها بأقسام في كلية تدريب خان يونس التابعة للوكالة جنوب القطاع.

واعتبر التجمع أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجراءات الخبيثة التي اتخذتها إدارة الأونروا من تقليص خدماتها وتسريح المئات من الموظفين، والتي تتقاطع وتنسجم مع المخططات التي تستهدف قضية اللاجئين وحقوقهم، وهي مقدمة لإغلاق الكلية بالكامل.

وعبّر التجمع عن وقوفه الكامل مع الطلبة والجهات الإدارية والتعليمية بالكلية في وجه تغوّل إدارة الأونروا وقرارها بنقل الكلية إلى جنوب القطاع خاصة وأن هذا القرار يشير إلى إجراءات قادمة أخرى لتقليص أعداد الطلبة والهيئات التدريسية والمدربين، مشدداً على أن هذه الكلية هي حق مكتسب للطلبة من اللاجئين الفلسطينيين، ورافداً مهماً لسوق العمل بالكفاءات والتخصصات المهنية والأكاديمية المهنية.

وطالب التجمع قيادات العمل الوطني والمجتمعي والمؤسسات الحقوقية وجماهير شعبنا إلى وقفة جادة ومسئولة للضغط على إدارة الأونروا لوقف قرارها الجائر، محذراً من استمرار هذه الإجراءات والقرارات التي تندرج في إطار المؤامرات على حقوق اللاجئين.