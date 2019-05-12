خلال زيارته لجفنا.. وزير الزراعة يتعهد بمتابعة القضايا الخاصة بالقطاع الزراعي فيها

رام الله- وطن: قام وزير الزراعة الدكتور رياض العطاري بزيارة خاصة ‏إلى قرية جفنا وذلك للإطلاع على الأوضاع بالقرية والوقوف على أهم الاحتياجات وخاصة القضايا الزراعية واحتياجات المزارعين.

‎وكان باستقباله رئيس وأعضاء مجلس قروي جفنا وممثلين عن المؤسسات والفعاليات الوطنية وممثلي المؤسسات بالبلدة، حيث ناقش الحضور العديد من القضايا التي تواجه القرية المصنفه في احد المواقع السياحية الفلسطينية ‏

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ومن جانبه، استعرض رئيس المجلس وممثلي المؤسسات أمام الوزير الاحتياجات التي تواجه القطاع الزراعي في جفنا من شق الطرق الزراعية ودعم المزارعين والمشاريع الزراعية، إلى جانب ذلك استعرض الحضور عدد من المشاكل الأخرى التي تواجهوها القرية وعلى رأسها البنية التحتية المتهالك ، خاصة الشارع الرئيسي الذي اصبح احد الشوارع ‏البديلة التي تستخدم للدخول إلى مدينة رام الله بسبب اجراءات الاحتلال، إلى جانب الحاجة للاستثمار في تطوير المواقع السياحية و الأثرية في القرية.

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ومن جانبه ‏تعهد العطاري بمتابعة القضايا الخاصة بالقطاع الزراعي وترتيب لقاء قريب مع الطواقم المختصة بالوزاره للعمل على حلها بشكل فوري. كما وتعهد ان يقوم بايصال المشاكل التي تمت مناقشتها لمجلس الوزراء وطرحها أمام الحكومة للعمل على حلها خصوصن القضايا الطارئة أو الملحة التي تحتاجها القرية.

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ومن جانبه ‏أشاد امجد عواد بمبادرة وزير الزراعة لترتيب هذه الزيارة وحرصه الشديد على الاستماع لهم أهل القرية ومشاكلهم يذكر بأن هذه الزيارة جاءت بمبادرة كريمة من الوزير وعدد من الأصدقاء ‏والنشطاء الحريصين على تحقيق التنمية المستدامة في قرية جفنا.