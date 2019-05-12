وزيرة الصحة تبحث مع "الوكالة الفلسطينية" تعزيز التعاون المشترك

رام الله- وطن: بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيله مساء اليوم مع مدير الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مهام طبية لصالح الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن إتفاقيات التعاون المشترك التي تربط دولة فلسطين بدول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيله مع مدير الوكالة الزهيري والوفد المرافق بحضور وكيل الوزارة د. أسعد الرملاوي ومدير عام ديوان الوزير د. معتصم محيسن، وذلك في مكتب الوزيرة برام الله.

وشددت وزيرة الصحة على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، مشيرة الى جهود وزارة الخارجية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في ممارسة الدبلوماسية العامة مع شعوب العالم من خلال الوفود والفرق الفلسطينية التي تشرف عليها الوكالة.

من جهته استعرض الزهيري برامج الوكالة الفلسطينية وإنجازاتها في المجال التنموي الطبي في القارة الإفريقية، وأميركا اللاتينية، والكاريبي، وأسيا.



وأكد الزهيري على ضرورة التعاون مع وزارة الصحة والإستعانة والإستفادة من الخبرات الطبية الفلسطينية، وضرورة التنسيق الدائم مع وزيرة الصحة فيما يتعلق بإنجاح مهام الوفود الطبية الفلسطينية والتي تندرج ضمن مساهمة دولة فلسطين في تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية المتعلقة بالمجال الطبي.