اشتية يؤكد ضرورة تكريس ثقافة الإبداع والتميز وإحياء قيم العمل التطوعي



رام الله- وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، ضرورة تكريس ثقافة الإبداع والتميز في كافة أرجاء الوطن، وإحياء قيم العمل التطوعي بين صفوف المواطنين خاصة فئة الشباب، مضيفا أن من شأن ذلك أن يعزز من الصمود المقاوم.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من المجلس الأعلى للإبداع والتميز، برئاسة المهندس عدنان سمارة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع نصب عينيها نقل عملية التعليم إلى التعلم، والاقتصاد من الاحتياج إلى الإنتاج.