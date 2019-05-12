فيديو | الاحتلال يفرج عن صحفيين اعتقلهم لساعات في الأغوار ويحتجز مركباتهم

الأغوار- وطن: أفرج الاحتلال عن سبعة صحفيين وناشط حقوفي في منطقة الأغوار الشمالية شرق طوباس، بعد أن قام باحتجازهم لساعات ومصادرة هوياتهم وسياراتهم ومن ثم اقتادتهم لمعسكر "أم زوقا" في الأغوار.

وذكرت مصادر صحفية أن الاحتلال أطلق سراح المحتجزين قرب مستوطنة معالي افرايم في الأغوار، بينما استمرت في احتجاز سيارتين لهم.

والصحفيين المفرج عنهم هم خالد بدير - حازم ناصر - محمود فوزي- شادي جرارعه- رنين صوافطه- شذى حماد- هشام ابو شقره، إضافة إلى الناشط الحقوقي فارس فقها من مؤسسة "الحق".

وكان الصحفيون في تغطية صحافية لعمليات ترحيل المواطنين من قرية "حمصة الفوقا" في الأغوار، حيث يقوم جيش الاحتلال بتهجير متكرر للمزارعين الفلسطينيين لإجراء تدريبات عسكرية بين بيوتهم.