نداء استغاثة لقارب يحمل مهاجرين انطلق من لبنان إلى قبرص

وطن: قالت مجموعة الإنقاذ الموحد للإغاثة إن نداء استغاثة تلقته من قارب يحمل (13) مهاجراً غير نظامي بينهم ثلاثة أطفال وإمرأة واحدة، انطلق من لبنان إلى جزيرة قبرص اليونانية في وقت متأخر من ليلة أول أمس.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" تعطل القارب بمسافة 15 ميل، وكانت هناك محاولات عديدة للوصول للرقم لكن دون جدوى، بسبب ضعف الشبكة.

وأضافت أنه تم إبلاغ خفر السواحل القبرصي بالمعلومات، موضحة أنه في حال عدم حصول الخفر على أي موقع سيتعذر إيجادهم في وقت مبكر.

الجدير ذكره أن محاولات سابقة استطاع خلالها عشرات المهاجرين الوصول إلى الجزر اليونانية والقبرصية قادمة من لبنان، في حين تم احتجاز عشرات منهم بينهم لاجئون فلسطينيون هربوا من سوريا بسبب أوضاع الحرب فيها.