مانشستر سيتي يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي وليفربول في المركز الثاني

وطن- وكالات: احتفظ فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه برايتون 4-1.

ورفع الفوز رصيد سيتي من النقاط إلى 98، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي فاز أيضا في آخر مبارياته بالموسم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل صفر.

وتقدم برايتون بهدف سجله جلين موراي في الدقيقة 27، لكن نجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو رد بهدف خلال دقيقة واحدة.

واستمر أشبال بيب غوارديولا في الضغط على برايتون، ليسجل ايمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة الـ38، ورياض محرز في الدقيقة 63، وإيلكاي غوندوغان في الدقيقة 72.

وبذلك يصبح مانشستر سيتي أول فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز يفوز باللقب مرتين متتاليتين خلال العقد الأخير.

وقال غوارديولا لـ"سكاي سبورتس": "هذه أصعب بطولة نفوز بها في مشواري المهني". وأشار إلى أنه للفوز بهذا اللقب كان يتعين على مانشستر سيتي الفوز بـ14 مباراة على التوالي.

وفي مباراة ليفربول وولفرهامبتون، سجل ساديو ماني هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 17 والدقيقة 81.

وكان ليفربول، الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة في البطولة، يطمح في الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ عام 1990، لكن فوز مانشستر سيتي العريض في اليوم الأخير من البطولة بدد آماله.

وتساوى ماني مع نجم الفريق محمد صلاح في عدد الأهداف خلال البطولة، إذ سجل كل منهما 22 هدفا.

وتقاسم اللاعبان مع مهاجم الأرسنال بيير-إيميريك أوباميانغ جائزة "الحذاء الذهبي" بالبطولة، إذ سجل الأخير هدفين في مباراة فريقه مع بيرنلي ليرتفع رصيده إلى 22 هدفا.

(بي بي سي)