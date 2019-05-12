لليوم الثاني.. الاحتلال يعتدي على المُصلين في الأقصى

وطن: لليوم الثاني على التوالي، استهدفت قوات الاحتلال المُصلين لدى خروجهم من اداء صلاة العشاء والتراويح من المسجد الاقصى المبارك بقنابل الغاز السام والصوت، وأخلت بالقوة المعتكفين من داخل الأقصى.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين عصام أبو ناب (16 عاما) بعد الاعتداء عليه، ومحمد الغزاوي (16 عاما) من منطقة باب العامود.

وكانت قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها العسكرية في مدينة القدس، وعند مداخل المسجد الاقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال، ليلة أمس، المسجد الأقصى، وطردت المعتكفين فيه بالقوة، وأجبرتهم على الخروج منه.