الاحتلال يعتقل 12 مواطناً ويداهم عدة مدن في الضفة الغربية

وطن: اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي 12 مواطناً الليلة الماضية من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت مواقع إعلامية إسرائيلية أن قوات الاحتلال اقتحمت وداهمت عدة مدن ومناطق منها قلقيلية ونابلس وبيت لحم وجنين.

وذكرت المصادر المحلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون غرب مدينة جنين بالضفة لمحتلة، واعتقلت شابا وداهمت عدة منازل.

غير أن جنود الاحتلال اقتحموا حي الظهرة وبلال الأوسط في البلدة وفتشوا عددا من منازل المواطنين أثناء تناول"السحور".

و قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب علاء علي اللبلدي، حيث تم نقله إلى جهة غير معلومة.