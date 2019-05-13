السفير القطري محمد العمادي يصل غزة

رام الله- وطن: وصل فجر الأثنين رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي إلى مدينة غزة.

وذكرت المصادر المحلية بأن السفير العمادي دخل القطاع عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمالي القطاع، برفقة نائبه خالد الحردان و عبد الله الطوالبة من اللجنة القطرية.

وكان أمير قطر قرر تخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني، 180 دولار منها مساعدات للقطاع المحاصر، والباقي -300 مليون- للسلطة الفلسطينية.

وتأتي زيارة العمادي في وقت تسعى فيه قطر إلى جانب مصر وأطراف دولية لتثبيت تفاهمات "التهدئة" بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة.