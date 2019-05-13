خالد بطراوي يكتب لوطن .. ما بحرث الأرض الا عجولها

في روايته "الرعب والجرأة" قال الكاتب الفذ الكسندر بك أن " الوطن هو الانسان". وفي ذكرى يوم النصر على النازية الذي صادف التاسع من آيار لم يكن النصر إلا نصرا للبشرية ولكل فرد منا أي للانسان إضافة الى تحرير الأرض. وفي المقولات الشعبية العربية هناك مقولة تفيد بأن " الجنة من غير ناس .. ما بتنداس" تأكيدا على الانسان .. والتواصل بين البشر.

في حوارية من الزميل المهندس محمد حمارشة تم إستحضار القصة التاريخية المتعلقة بمصباح علاء الدين، الذي ما أن تفركه حتى يظهر لك ذلك المارد الذي يقول " شبيك لبيك ... خدامك بين أيديك" وعندها تطلب وتتمنى، فيصار الى تلبية طلبك .... تمنينا محمد وأنا أن يصبح لنا دولة فلسطينية مستقلة.

لكننا في ذات الوقت إستذكرنا قصيدة الراحل محمود درويش التي تقول " يا صديقي لن يصب النيل في الفولغا ولا الكونغو ولا الاردن في نهر الفرات، كل نبع وله مجرى ونبع وحياة".

وعلى سيرة الحياة، سألت الصديقة التي تعرفت عليها قبل أيام السيد أسماء سلامه بالقول " هل الزمن الماضي كان جميلا؟" وإتفقنا أن الزمن بكل أوقاته، الماضي والحاضر والمستقبل هو جميل وأننا نختلف مع الراحل محمود درويش عندما قال " على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، إذ أن على هذه الأرض " كل الحياة" وليس ما يستحق الحياة.

إذا عدة محاور لهلوستي هذه، المحور الأول يتعلق بالفرد/ الانسان والمجتمع وهو بالأساس أن يعمل الفرد / الانسان لأجل المجموع ولا يستأثر بالفعل لذاته أو لعائلته وهنا تدخل كل معادلات نكران الذات والعطاء اللامحدود والمهم الابتعاد عن السعي للمنصب أو الجاه أو المكانة الاجتماعية ولا بد من إستذكار كتاب الفذ بليخانون بعنوان " دور الفرد في التاريخ".

المحور الثاني أن الفرد بعطاءه يشكل ثقافة داخل مجتمعه للعمل لأجل المجموع فتتولد حالة من العمل الجماعي التطوعي وغير التطوعي التي تهدف بالنهوض بالمجتمع وبالتالي ننتقل الى الزخم الأكبر وهو الدفاع عن إنسانية البشرية وما كان دحر الشعب السوفياتي بالأساس وغيره من الشعوب للنازية إلا تجسيدا للفكرة، فلم يمتشق ذلك العامل أو الفلاح أو الكادح السوفياتي السلاح ليدافع عن أبناء بلده وأرضهم فحسب بل لانقاذ البشرية من سعي الفكر النازي للسيطرة على الكرة الأرضية. ومن المفيد أن نستذكر هنا المقولة الواردة في رواية الكاتب نيقولا أستروفسكي " كيف سقينا الفولاذ" حيث ورد " الحياة أعز شيء للإنسان ، إنها توهب له مرة واحدة ، فيجب ان يعيشها عيشة لا يشعر معها بندم معذب على السنين التي عاشها ، ولا يلسعه العار على ماض رذل تافه ، وليستطيع أن يقول وهو يحتضر : كانت حياتي كل قواي موهوبة لأروع شيئ في العالم : النضال في سبيل تحرير الانسانية”.

المحور الثالث لهلوستي هذه يتعلق بالحق المشروع في الحلم والتمني لكن ما لن يقترن بالفعل .. فلن يتحقق أي شىء .. لذلك لن تأتينا الدولة الفلسطينية المستقلة عبر الصالون السياسي وكاميرا الاعلام أو ربطات العنق، بل من خلال فعل على الأرض، يرتكز بالأساس الى الجبهة الداخلية الموّحدة الصلبة المتينة التي تؤسس لتنمية هدفها الصمود وتمأسس للكيان بعيدا عن الفصائلية والتبعية والذاتية المدقعة وحسابات الدولار.

المحور الرابع لهلوستي هذه يتعلق بأننا نراكم على تجاربنا السابقة، نستفيد من تجارب الماضي ونبني عليها، نرسم للمستقبل. لذا ينبغي لنا أن نراجع التاريخ مراجعة نقدية تهدف للتصويب، ثم نضع تصورات للمستقبل على كافة الاصعدة. الحياة ليست مفاوضات، والفلسطيني لديه الهوية ولم يكن يوما من الايام بلا هوية، وكل الشعوب العربية وشعوب العالم لديها الهوية والعزيمة وهي تواقة للعدالة الاجتماعية والتحرر والاستفادة من خيرات الكرة الأرضية المتكدسة حاليا في أيدي الاحتكارات العالمية ومونوبوليا السلاح والادوية.

لن يأتينا أيها الأحبة يوما مارد مصباح علاء الدين ولن يصب نهر النيل مطلقا في نهر الفولغا وان حصل ذات يوم أن جرى تحويل مجرى نهر النيل ليصب في نهر الفولغا فإن ذلك لن يتأتى بالتمنى وإنما بالعلم والعمل.

لن يظهر أيضا لا خالد بن الوليد ولا صلاح الدين ولن يستجيب أي قائد عربي أو إسلامي الى صرخة " وامعتصماه" أو " واقدساه" .... ألم تسمعوا المثل الشعبي الذي يقول " ما بحرث الأرض إلا عجولها".

يا عمي أنا ثور وجاهز للحراثة .. نحن ثيران لنحرث الأرض وكما يقول الطاهر وطار " ما ببقى في الوادى إلا حجاره" .. نحن حجارة هذه البلاد. والسلام ختام.