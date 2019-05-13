بدء صرف منحة الـ100 دولار للعائلات الفقيرة في غزة عقب وصول العمادي

رام الله - وطن: أعلنت اللجنة القطرية لاعمار غزة، صباح اليوم الاثنين، عن بدء توزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة الـ 100 دولار عبر فروع مكاتب البريد في قطاع غزة.

وسيبدأ التوزيع بدءًا من اليوم الساعة العاشرة صباحا للكشفين الأول والثاني عبر مكاتب البريد حسب الترتيب الأبجدي، علما أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية ما يقارب 108 ألف أسرة.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قد وصل في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ".

وتأتي زيارته تزامنا مع زيارة سيقوم بها صباحا نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى القطاع.

وسيعقد العمادي سلسلة لقاءات مع المسؤولين والجهات المختلفة في غزة، للبدء في توزيع المنحة القطرية، التي توقفت عن الدخول للقطاع منذ عدة أشهر.