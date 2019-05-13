إصابات واعتقالات خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين

رام الله - وطن: أصيب، اليوم الاثنين، شابان بعيارين ناري ومطاطي، ودهست آلية عسكرية شابا ثالثاً، واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من مخيم جنين وبلدة اليامون غربا.

وأصيب في الاقتحام أحمد ماهر الغول بعيار ناري بالساق، فيما اصيب الشاب محمد صبحي مطاحن بعيار معدني بالقدم، كما أصيب الشاب أمين زيدان زكارنة بجروح نتيجة تعرضه للدهس من قبل دورية عسكرية خلال انسحابها من المخيم، وتم نقل المصابين الى المستشفى.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال كلا من فراس وحدة، وأحمد ابو العزمي، وأحمد حسين الحفيظ، وخالد أبو زينة .

وفي بلدة اليامون، اعتقلت الشاب علاء علي اللبدي، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.