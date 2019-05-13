ملادينوف يحذر من انهيار "التهدئة" في غزة.. ويدعو الجميع للهدوء

وطن: قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إنه يأمل أن تقوم كل الأطراف بدورها حتى لا تنهار التهدئة في قطاع غزة، وأن يتم الحفاظ على الهدوء لغاية ثلاثة أسابيع على الأقل..

وأضاف ملادينوف خلال مؤتمر صحفي له في قطاع غزة اليوم الإثنين، أن قطاع غزة كان أقرب إلى حرب رابعة نهاية

الأسبوع الماضي.

وأشار ملادينوف، أن عملية الهدوء يحتاج إلى تعاون السلطة الفلسطينية والمصريين والإسرائيليين من أجل غزة

وتحسين الحياة فيها. موضحا أن الدور القطري والمساعدات القطرية مهمة جدا لتثبيت الهدوء وتحسين الأوضاع في

القطاع خاصة بما يتعلق بمجال الطاقة.



وقال: "هدفنا رفع الحصار عن القطاع واستعادة الوحدة وإقامة حكومة وطنية ديمقراطية توحد القطاع والضفة".