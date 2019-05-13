استطلاع وطن: 70% يعتقدون ان الاحتلال لن ينفذ تفاهمات رفع الحصار عن غزة

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن أغلبية المصوتين لا يعتقدون ان المواجهة الاخيرة بين المقاومة في قطاع غزة وجيش الاحتلال، ستجبره على تنفيذ تفاهمات كسر الحصار

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا: "هل تعتقد ان المواجهة الاخيرة بين المقاومة والاحتلال ستجبره على تنفيذ تفاهمات رفع الحصار عن غزة" ؟ إذ رأى 70% من المصوتين على السؤال أنهم لا يعتقدون ذلك، بينما اعرب 30 % من المصوتين عن اعتقادهم ان الاحتلال سُيجبر على تنفيذ التفاهمات.

وكانت فصائل المقاومة وجيش الاحتلال قد توصلوا لاتفاق وقف إطلاق النار يوم الاثنين الماضي 6 ايار / مايو ، بشرط تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وكان قطاع غزة قد شهد عدوانا الاسبوع الماضي على مدار ثلاثة ايام، ارتقى خلاله 29 شهيدا، فيما تمكنت المقاومة الفلسطينية من اطلاق اكثر من 700 صاروخ صوب مدن ومستوطنات غلاف غزة ادت الى مقتل 4 مستوطنين.