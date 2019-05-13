اشتية: لا زلنا نرفض الخصومات.. وندعو الدول الأوربية والبنك الدولي إلى إرسال فريق لتدقيق الخصومات من أموالنا

وطن: طالب رئيس الوزراء محم اشتية، دول العالم، بأخذ إجراء احترازي بالوقوف أمام دولة الاحتلال، والتهديدات بضم أراضي من الضفة الغربية، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

كما عبّر اشتية عن رفضه لإجراءات الاحتلال قانونياً وسياسياً، بخصم أموال المقاصة، وتابع: "لا زلنا نرفض الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لأنها غير قانونية وهدفها إدانة أولادنا في سجون الاحتلال، ونحن نرفض ذلك لأسباب سياسية وقانونية، وندعو الدول الاوربية والبنك الدولي الى إرسال فريق لتدقيق الخصومات من أموالنا، لأننا نعتقد ان معظم الخصومات جائرة وجميعها غير مدققة وتتم بدون أي شفافية".

وأضاف اشتية في مستهل الجلسة الخامسة لمجلس الوزراء، أن الحكومة وبتوجيه من الرئيس، سيدخلون إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر 25 ألف ذبيحة، تبرع بها البنك الإسلامي في السعودية.

كما حيا اشتية باسم مجلس الوزراء الموظفين على صمودهم، ودعا لإحياء ذكرى نكبة فلسطين بتحويل يوم الأربعاء القادم إلى يوم تعليمي عن فلسطين وتاريخها.

وأدان اشتية في كلمته البثت عبر "كونفرانس"، اقتحامات الاحتلال في الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه خلال شهر رمضان. وأدان أيضاً عمليات التهجير التي يقوم بها جيش الاحتلال في مناطق الأغوار، واستنكر اعتقال الصحفيين الذين قاموا بتغطية الحدث.

كما أدان حادثة الاعتداء الذي تعرضت له الفتاة القاصر من الخليل، وطالب القضاء بإيقاع أقصى عقوبة بحق المجرمين.