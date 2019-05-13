كهرباء غزة تربط ثلاثة مستشفيات بخطوط كهرباء دائمة

غزة- وطن: أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الاثنين، انتهاءها من ربط ثلاثة من مستشفيات القطاع بخطوط كهرباء دائمة ما يضمن امدادها بتيار متواصل لمدة 24 ساعة كهرباء يوميًا

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن المشاريع المنفذة تشمل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وشهداء الأقصى بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية شمال غزة

وبينت، أن المشاريع المقرر تنفيذها الفترة القريبة القادمة: المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر وهي بانتظار توريد المواد اللازمة

ولفتت إلى أن الهدف من عملية الربط هو خدمة المواطنين والتيسير عليهم عبر مساندة جهود وصمود الجهاز الطبي في ظل محدودية الامكانيات والمعدات.