14 يومًا إضافية لنتنياهو لتشكيل الحكومة

وطن: قررت حكومة الاحتلال التمديد لرئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، مدة 14 يومًا لتشكيل الحكومة، وذلك بناءً على طلب الأخير.

ويواجه نتنياهو ضغوطًا كبيرة خلال مفاوضاته لتشكيل الحكومة من عدة أحزاب يمنية صغيرة.

وقال متحدث باسم نتنياهو إن الجدول مزدحم ويتضمن العطلات اليهودية وأيام الاحتفال بمناسبة قيام كيان الاحتلال بعد نكبة الشعب الفلسطيني، كما تخلله عدوانٌ على قطاع غزة الأسبوع الماضي، وذلك ضمن أسباب التأجيل الذي طلبه نتنياهو.

وحصل نتنياهو على تأييد 65 من أصل 120 نائب في الكنيست، فيما أوصى 45 آخرين بتكليف رئيس حزب كاحول لافان بيني الجنرال غانتس بتشكيل الحكومة.